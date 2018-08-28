На ВИЗ-Стали определили лучших водителей
На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей грузовых и легковых автомобилей.
Конкурсная программа включала два этапа: сначала участники прошли теоретическую проверку знаний правил дорожного движения, затем продемонстрировали практические навыки скоростного и фигурного вождения.
По итогам испытаний победителями конкурса признаны среди водителей легковых автомашин – Рустам Кофеев, грузовиков – Алексей Андреев. Оба лидера получили дипломы и денежные премии, остальные конкурсанты – благодарственные письма администрации предприятия.
Команда победителей. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
Фоторепортаж с конкурса профмастерства водителей можно посмотреть по ссылке
В этом году на ВИЗ-Стали пройдут 6 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к совершенствованию методов работы, поощрение работников с наилучшими результатами, развитие кадрового резерва. На предприятии определят лучших инженеров, термистов, аппаратчиков конверсии газа, выявят перспективных молодых лидеров.