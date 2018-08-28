2018-08-28T15:29:19+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали определили лучших водителей

«Сражались» на грузовиках и легковушках
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Лучшим вручили дипломы. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальЛучшим вручили дипломы. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей грузовых и легковых автомобилей.

Конкурсная программа включала два этапа: сначала участники прошли теоретическую проверку знаний правил дорожного движения, затем продемонстрировали практические навыки скоростного и фигурного вождения.

По итогам испытаний победителями конкурса признаны среди водителей легковых автомашин – Рустам Кофеев, грузовиков – Алексей Андреев. Оба лидера получили дипломы и денежные премии, остальные конкурсанты – благодарственные письма администрации предприятия.

Команда победителей. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Команда победителей. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фоторепортаж с конкурса профмастерства водителей можно посмотреть по ссылке

В этом году на ВИЗ-Стали пройдут 6 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к совершенствованию методов работы, поощрение работников с наилучшими результатами, развитие кадрового резерва. На предприятии определят лучших инженеров, термистов, аппаратчиков конверсии газа, выявят перспективных молодых лидеров.

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