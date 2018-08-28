2018-08-28T15:19:50+03:00
Экономика

ВТБ предоставит ООО «Овощевод» 4,8 миллиарда рублей

Деньги пойдут на строительство новой очереди тепличного комплекса
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ открыл ООО «Овощевод», крупнейшей волгоградской торговой сети, в которую входит овощное хозяйство с теплицами, кредитную линию в размере 4,8 миллиарда рублей сроком на восемь лет. Заемные средства будут направлены на строительство пятой очереди тепличного комплекса «Ботаника» в городе Волжский Волгоградской области и приобретение необходимого оборудования. Кредитование осуществляется на льготных условия в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

Комплекс создан на базе совхоза «Овощевод» и включает в себя логистический центр площадью 6,8 тысяч м2. При поддержке банка планируется возвести дополнительные тепличные комплексы площадью 26 тысяч м2 с применением уникальной технологии "светокультура", а также создать необходимую инфраструктуру для их функционирования.

Деньги пойдут на новые теплицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деньги пойдут на новые теплицыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Выдача очередного кредитного транша на финансирование проекта ООО «Овощевод» подтверждает готовность банка ВТБ содействовать развитию динамичных и перспективных отраслей экономики региона, а также созданию новых рабочих мест, - прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ.

- Для нас строительство пятой очереди тепличного комплекса является важнейшим стратегическим направлением развития. Уже много достигнуто, в том числе благодаря финансовой поддержке банка ВТБ. За многолетний период совместной работы мы нарастили объемы бизнеса, доказав, что можем производить качественную и экологически чистую продукцию по вполне конкурентной цене. Расширение тепличного хозяйства способствовало созданию дополнительных рабочих мест в регионе. А внедрение уникальной технологии «светокультуры», позволило волгоградцам и жителям соседних регионов употреблять в пищу натуральные свежие овощи круглый год, - отметил генеральный директор ООО «Овощевод» Юрий Сударев.

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