2018-08-28T11:47:40+03:00
Экономика

Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за июль и 7 месяцев 2018 года

Прибыль с начала года составила более 115 миллиардов рублей
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за июль и семь месяцев, закончившиеся 31 июля 2018 года.

Отчёт о прибылях и убытках

Чистая прибыль группы ВТБ составила 115,2 млрд рублей за 7 месяцев 2018 (рост 70,2% год к году) и 16,7 млрд рублей в июле 2018 года (рост 70,4% год к году) против чистой прибыли 67,7 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года и 9,8 млрд рублей в июле 2017 года. Чистые операционные доходы до создания резервов за 7 месяцев и в июле 2018 года выросли на 14,6% и 15,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Чистые процентные доходы составили 279,2 млрд рублей за 7 месяцев 2018 года и 41,1 млрд рублей в июле 2018 года, увеличившись на 4,6% и 3,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 4,1% за 7 месяцев 2018 года и 4,1% в июле 2018 года, оставшись без изменений по сравнению с 7 месяцами 2017 года и снизившись на 10 б.п. по сравнению с июлем 2017 года;

Чистые комиссионные доходы составили 54,3 млрд рублей за 7 месяцев 2018 года и 8,2 млрд рублей в июле 2018 года, увеличившись на 6,7% по сравнению с 7 месяцами 2017 года и на 5,1% по сравнению с июлем 2017 года;

Совокупные расходы Группы на создание резерва под кредитные убытки и прочие резервы составили 80,8 млрд рублей за 7 месяцев 2018 года и 11,8 млрд рублей в июле 2018 года, снизившись на 12,2% и на 26,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 1,5% за 7 месяцев 2018 года и 1,1% в июле 2018 года против 1,6% за 7 месяцев 2017 года и 2,0% в июле 2017 года;

Расходы на персонал и административные расходы составили 146,1 млрд рублей по итогам 7 месяцев 2018 года и 21,4 млрд рублей в июле 2018 года, увеличившись на 2,9% и на 10,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 39,4% за 7 месяцев 2018 года и 39,1% в июле 2018 года против 43,8% за 7 месяцев 2017 года и 40,8% в июле 2017 года.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

Отчет о финансовом положении

По состоянию на 31 июля 2018 года совокупные активы группы ВТБ составили 13 448,6 млрд рублей, снизившись на 1,7% в июле и увеличившись на 3,9% с начала 2018 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,9% в июле и на 4,7% с начала года до 10 298,8 млрд рублей по состоянию на 31 июля 2018 года (10 206,2 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2018 года; 9 841,1 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,6% в июле и на 2,7% с начала 2018 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,7% в июле и на 10,4% с начала 2018 года;

По состоянию на 31 июля 2018 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 7,2% (1), снизившись на 40 б.п. за месяц и увеличившись на 30 б.п. с начала 2018 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил по состоянию на 31 июля 2018 года 107,0% (102,3% по состоянию на 30 июня 2018 года, 107,9% по состоянию на 1 января 2018 года);

Средства клиентов снизились на 2,5% в июле и выросли на 4,9% за 7 месяцев 2018 года до 9 593,6 млрд рублей по состоянию на 31 июля 2018 года. Средства юридических лиц снизились на 4,9% в июле и на 0,6% с начала 2018 года, средства физических лиц увеличились на 1,0% в июле и на 13,3% с начала 2018 года;

Соотношение кредитов и депозитов (LDR) составило 99,1% по состоянию на 31 июля 2018 года по сравнению с 95,7% по состоянию на 30 июня 2018 года и 99,6% по состоянию на 1 января 2018 года;

По состоянию на 31 июля 2018 года достаточность капитала первого уровня составила 12,5% (12,2% по состоянию на 30 июня 2018 года, 12,6% на 1 января 2018 года), общая достаточность капитала — 14,2% (13,9% на 30 июня 2018 года, 14,4% на 1 января 2018 года).

(1) После 30 июня 2018 г. из состава неработающих кредитов были исключены кредиты, выданные двум индивидуально значимым заемщикам, поскольку данные кредиты перестали соответствовать определению неработающих. Один из заёмщиков был исключен из состава неработающих кредитов по состоянию на 31 июля 2018 г., второй заёмщик был исключен из состава неработающих кредитов по состоянию на дату выпуска МСФО отчетности за первое полугодие 2018 г. (9 августа 2018 г.), что приводит к снижению доли неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле до 6,9% (проформа по состоянию на 31 июля 2018 г.).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
1 сентября в Екатеринбурге не будут ограничивать продажу алкоголя
В Екатеринбурге улицу 8 Марта будут ремонтировать и в дождь, и в снег
В Первоуральске лжесотрудник ФСБ обокрал свою пассию на миллион рублей
Алапаевская прокуратура через суд требует запретить порноролики в социальной сети Вконтакте
Да будет свет: екатеринбургские садоводы получат на ремонт ЛЭП 1,5 миллиона рублей
ВСМПО-АВИСМА растит здоровое поколение
«Ничего святого»: Предприниматель из Нижнего Тагила обогатился на три миллиона на родственниках умерших
В Первоуральске обманщицу 40 клиентов турфирмы отправили в колонию
В Екатеринбурге 1 сентября за школьные парты сядут 153 тысячи учеников
В Екатеринбурге ремонтируемую улицу Гражданскую откроют на два месяца позже
На Урале оштрафованы бизнесмены, которые за покровительство дали взятку замначальнику колонии
Семь раз стреляли по колесам: под Белояркой гаишники устроили погоню за пьяным лихачем
На Урале главврач больницы получил штраф за то, что "скорая" ехала на вызов больше 20 минут
Уральский режиссер Николай Коляда возобновляет занятия в своей театральной школе
Дресс-код, живая музыка и бархатные стены: "Колизей" превратят в кинотеатр для богемы
В Екатеринбурге ради нового храма снесли кафе
Екатеринбург попал в топ-3 "футбольных" городов России
На Урале убийцу, скрывавшегося 17 лет, поймали, когда он вернулся на место преступления
В конце августа уральским школьникам напомнят о правилах поведения на железной дороге
В Екатеринбурге пройдет конкурс "Мисс Единая Россия"
На Урале будут судить директора пункта приема цветмета, который не платил рабочим почти год
«Очкарика» Владислава Рябухина, нокаутировавшего оппонента, не стали лишать свободы
В Екатеринбурге уничтожили 8 тонн подозрительных абрикосов
ВТБ предлагает оплатить питание школьников онлайн
В Кольцово задержали китайца, пытавшегося нелегально провезти 210 туфель на правую ногу
В Богдановиче под суд пойдет местная жительница, укравшая из аптек таблеток на 15 тысяч рублей
Роспотребнадзор нашел на Урале 2,5 тонны бракованной молочной продукции