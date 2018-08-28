2018-08-28T11:41:13+03:00
Экономика

ВТБ Страхование жизни: большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет

Клиентам предлагают две программы
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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В преддверии Дня знаний компания ВТБ Страхование жизни провела исследование полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) для детей.

За период с января по июль этого года большую часть «детских» полисов (69%) клиенты оформили на детей до 10 лет, на возраст от 10 до 15 лет пришлось 26% заключенных договоров, старше 15 лет – 5%.

Продукты ВТБ Страхование жизни, ориентированные на детей, представлены программами «Уверенный старт» и «На вырост», доля продаж которых составляет 33% и 67% соответственно.

Полисы позволяют сформировать стартовый капитал для детей и внуков. По окончании программы ребенок гарантированно получит всю сумму накоплений, а также начисленный на нее инвестиционный доход. Программа также предусматривает страховую составляющую: уже после первого взноса клиент получает оперативную финансовую помощь при наступлении ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного.

- Любой родитель стремится обеспечить своего ребенка фундаментом – это хорошее образование, жилье или первоначальный взнос на ипотеку. Все это требует значительных финансовых затрат. Копить на эти цели целесообразно заранее – и чем раньше, тем лучше. Именно поэтому большая часть договоров открывается на детей в младшем возрасте, - рассказал генеральный директор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарев.

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