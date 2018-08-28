Министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик отсудил 3 миллиона за то, что находился под следствием

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-28T12:14:04+03:00

Почти полгода он провел под стражей. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями и растрате

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Действующий министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик победил в суде. Теперь за незаконное привлечение к уголовной ответственности ему должны будут выплатить три миллиона рублей. Это деньги которые он потратил на юристов и которые мог бы заработать, если бы трудился, а не находился под следствием.

- Прокурор в судебном заседании посчитал требования Александра Ковальчика несоразмерными и просил уменьшить суммы компенсации, а представитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области настаивал на отказе в удовлетворении требований, - отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Тем не менее служители Фемиды встали на сторону министра. Если вы вдруг забыли, то пять лет назад Александр Ковальчик работал директором екатеринбургского водоканала. Тогда на него завели уголовное дело по статье "Мошенничество", которое чуть позже переквалифицировали на "Злоупотребление полномочиями", а также "Присвоение и растрату". Следователи полагали, что глава Водоканала за счет компании застраховал себя и некоторых сотрудников, а также предоставил рассрочку в оплате при подключении одного из предприятий к воде, обойдя при этом законные процедуры. Полгода Ковальчик содержался под стражей. Затем, в июле 2015 года суд оправдал его.

- За Ковальчиком было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности, - добавили в суде.

Деньги Александру Ковальчику должно будет выплатить Министерство финансов РФ.