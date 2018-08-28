Поисковики, разыскивающие пропавшего подростка, нашли заблудившегося грибника

СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-28T10:08:05+03:00

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Волонтеры, которые разыскивают под Нижним Тагилом пропавшего парня, нашли грибника, блуждающего по лесу уже 5 дней. Поисковый отряд "Прорыв" прочесывал местность, пытаясь найти 16-летнего мальчишку, который ушел пасти коров и не вернулся. Но на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил в районе станции «Анатольская» поисковики встетили 65-летнего мужчину, который пять дней блуждал по лесу.

- По словам мужчины, он проживает в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа, блуждает уже 5 дней, сейчас ребята ждут скорую и полицию для передачи дедушки им, - рассказали в поисковом отряде "Прорыв".

Сейчас поисковики разыскивают родственников дедушки. Если вы узнали человека на фотографии, позвоните по телефону 8-9000-44-02-20.