«Поехал пасти коров и пропал»: На Урале уже два дня разыскивают 17-летнего подростка

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-27T18:53:29+03:00

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На Урале вблизи Красноуральска уже два дня ищут 17-летнего подростка. Рамиль Фахрутдинов уехал из дома на велосипеде еще 25 августа. Парень отправился к своему свободному брату, который в это время был на пастбище.

- Родственник Рамиля осуществлял выпас домашних животных на пастбище вблизи 13 километра автодороги Верхняя Тура – Красноуральск, - рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – По предварительным данным, там Рамиль находился непродолжительное время, после чего поехал в сторону дома и пропал. Велосипед подростка был обнаружен в вечернее время в 300 метрах от поворота в лес, с левой стороны 12 километра автодороги Верхняя-Тура– Красноуральск,на обочине лесной дороги.

Сейчас полиция, спасатели, военные и добровольцы прочесывают лес вблизи места, где был найден велосипед. Но пока безрезультатно. Родители Рамиля будут рады любой информации о сыне. звонить нужно напрямую в полицию по телефонам: 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.

Подросток был одет в куртку серого цвета из плащевой ткани с надписью «Святогор», штаны синего цвета из плащевой ткани со светоотражающими вставками, футболку серого цвета, короткие резиновые сапоги черного цвета.

Приметы: рост около 180 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы прямые темные короткие, глаза светлые, нос прямой, брови дугообразные густые.