Всегда и везде на связи: Тестируем беспроводной модем от Yota
Давайте разберемся, как можно использовать современный модем с максимальной пользой для себя.
Модем 4G от Yota– это девайс для ноутбуков, планшетов и прочих устройств, с помощью которого можно без дополнительных усилий пользоваться интернетом и раздавать его друзьям. К модему можно подключить до 8 устройств.
С беспроводным компактным модемом, помещающимся в кармане, вы можете легко войти в Сеть не только дома, но и в автомобиле, кафе и во время загородных поездок. А еще – путешествовать по всей России без дополнительных затрат и потери качества связи, ведь во всех регионах страны у вас будет действовать домашний тариф.
Мобильный модем от Yota.Преимущества нового устройства от сотового оператораЛев Истомин
А еще на модеме можно подключить «Турбо-кнопку» и несколько часов или даже сутки пользоваться им на максимальной скорости. Кстати, скорость зависит только от вас - ее можно регулировать на устройстве в зависимости от того, какой трафик вам нужен.
Компания дает неделю для бесплатного тестирования устройства, если оно не понравится - можете вернуть в магазин. Зону покрытия сети можно посмотреть на карте сайта.
Стоимость современного беспроводного модема – 2 900 рублей.