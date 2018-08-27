2018-08-27T09:26:32+03:00
Клуб любознательных

Всегда и везде на связи: Тестируем беспроводной модем от Yota

Скорость интернета определяете вы
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Модем работает без проводовМодем работает без проводовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Давайте разберемся, как можно использовать современный модем с максимальной пользой для себя.

Модем 4G от Yota– это девайс для ноутбуков, планшетов и прочих устройств, с помощью которого можно без дополнительных усилий пользоваться интернетом и раздавать его друзьям. К модему можно подключить до 8 устройств.

С беспроводным компактным модемом, помещающимся в кармане, вы можете легко войти в Сеть не только дома, но и в автомобиле, кафе и во время загородных поездок. А еще – путешествовать по всей России без дополнительных затрат и потери качества связи, ведь во всех регионах страны у вас будет действовать домашний тариф.

Мобильный модем от Yota.Преимущества нового устройства от сотового оператораЛев Истомин

А еще на модеме можно подключить «Турбо-кнопку» и несколько часов или даже сутки пользоваться им на максимальной скорости. Кстати, скорость зависит только от вас - ее можно регулировать на устройстве в зависимости от того, какой трафик вам нужен.

Компания дает неделю для бесплатного тестирования устройства, если оно не понравится - можете вернуть в магазин. Зону покрытия сети можно посмотреть на карте сайта.

Стоимость современного беспроводного модема – 2 900 рублей.

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