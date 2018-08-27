2018-08-27T08:57:11+03:00
Общество

Миллион просмотров: екатеринбуржец перепел хит Филиппа Киркорова голосами звезд российской эстрады

Кавер уральского музыканта уже оценили Ольга Бузова, Дима Билан и Елена Темникова
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Кирилл Нечаев с детства увлекается пародиейКирилл Нечаев с детства увлекается пародией
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Король российской поп-музыки Филипп Киркоров выложил у себя в Instagram ролик, который записал музыкант из Екатеринбурга. Кирилл Нечаев, в недавнем прошлом участник группы "N.E.V.A.", перепел хит "Цвет настроения синий" голосами десяти звезд эстрады.

- А что, если "Цвет настроения синий" будут петь звузды российского шоу-бизнеса", - спрашивает Кирилл в начале видео.

После этого вместо привычного голоса Киркорова публика слышит Светлану Лободу, Шуру, Федука и даже Людмилу Зыкину.

На вопрос Киркорова "Как вам?" пользователи оставили сотни восторженных комментариев: "Круто! Молодец!", "Это просто гениально", "Талант". А само видео уже набрало почти миллион просмотров.

fkirkorovfkirkorov
Уральский музыкант сделал кавер-пародию на хит Киркорова
66726 отметок «Нравится»1853 комментариевInstagram

По признанию уральского музыканта, кавер уже оценили Дима Билан, Ольга Бузова и Елена Темникова.

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