Областной суд отказался возвращать Юлию Михалкову в список кандидатов в депутаты Думы Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-24T15:56:36+03:00

Обращение в высшую инстанцию не помогло звезде шоу "Уральские пельмени" вернуться в политику

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Видимо депутата Юлии Михалковой в городской Думе Екатеринбурга все-таки не будет. Она сделала все, чтобы стать полноценным кандидатом - вовремя подала документы, вместе с подписями от избирателей, однако служители Фемиды дважды сказали ей: "Нет".

Первый раз это случилось 14 августа, когда Ленинский районный суд просмотрел собранные ею подписи и признал некоторые из них недействительными. Если быть точным, то из 323 подписей анулированы были 35. Этого количество как раз хватило, чтобы снять ее кандидатуру с выборов.

Но Юлия Михалкова не опустила руки и попыталась обжаловать решение районного судьи в высшей инстанции. Заседание прошло сегодня. И снова Юлии не повезло.

- Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Юлии Михалковой, - сообщили в пресс-службе суда.

Звезда шоу "Уральские пельмени" шла на выборы как самовыдвиженец. Ни к какой партии она себя не причисляла. О своем решении стать депутатом актриса говорила:

- Городу, который развивается, нужна новая, живая, неравнодушная Дума. Учитывая мою известность, активную жизненную позицию, большой круг общения на разных уровнях, я смогу быть очень полезной своему любимому городу.

Что ж, видимо дальше город будет развиваться без депутата Юлии Михалковой.