2018-08-24T13:55:32+03:00
Происшествия

Один из лидеров группировки «Уралмаш» попросил суд сократить ему срок заключения

Александр Куковякин десять лет скрывался от следствия, пока его не задержали в Объединенных Арабских Эмиратах
Данил СВЕЧКОВ
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Александра Куковякина причисляли к сооснователям ОПС "Уралмаш". Фото: Facebook/Александр КуковякинАлександра Куковякина причисляли к сооснователям ОПС "Уралмаш". Фото: Facebook/Александр Куковякин
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В сентябре уральские служители Фемиды вернуться к делу экс-депутата городской Думы Екатеринбурга Александра Куковякина. 3-го числа Ивдельский суд решит, надо ли ему перерасчитать срок заключения, или же нет. Два ходатайства об этом подал его адвокат.

– Два материала по Александру Куковякину лежат в суде, – подтвердили в Свердловском областном суде.

Дело в том, что в середине июля вступил в силу закон, по которому один день в СИЗО должен приравниваться к двум дням в колонии-поселении и полутора дня в колонии общего режима. А именно к общему режиму сроком на пять лет и был приговорен Куковякин в 2016 году.

Александр Куковякин помимо своей депутатской и предпринимательской деятельности был известен в Свердловской области, как один из лидеров преступной группировки «Уралмаш». По версии следствия, в 2004 году через поддельные документы он похитил у «Тавдинского гидролизного завода» более 2,6 миллионов рублей. В начале 2005 года его объявили в федеральный розыск, а затем и в международный. Десять лет он скрывался от следствия, пока его не задержали в Объединенных Арабских Эмиратах.

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