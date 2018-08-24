На Урале два мужика бросили соседа в багажник и увезли на кладбище, чтобы припугнуть за избиение женщины

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-24T10:03:40+03:00

Своего знакомого злоумышленники положили в этот багажник. Фото: СУ СКР по Свердловской области

За это суд приговорил обоих к лишению свободы

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Двое безработных рецидивистов-преступников из Ачитского городского округа оказались на скамье подсудимых. Мужчин, одному из которых 27 лет, а другому 37 обвиняли в незаконном лишении человека свободы.

- 2 января в одном из домов в деревне Ялым подсудимые, будучи пьяными, избили 38-летнего мужчину, положили его в багажник машины и вывезли на кладбище, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Там они еще раз избили его, сказав, что это "для профилактики". Незадолго до этого мужчина якобы ударил бутылкой по голове женщину и двое собутыльников решили его проучить.

- Затем они снова положили потерпевшего в багажник и вернулись в деревню, где отпустили, - добавили следователи.

Сразу после такой профилактики мужчина побежал в полицию и скоро к его похитителям пришли следователи. Суд признал обоих виновными. Одного он приговорил к трем годам колонии-поселения, а другого к трем годам условного лишения свободы.