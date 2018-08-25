2018-08-25T16:06:54+03:00
Спорт

«Урал» вырвал победу у сильного соперника из Грозного

Игра окончилась со счетом 2:1 в пользу уральских футболистов
Лев Истомин
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Уральцам удалось вырвать победуУральцам удалось вырвать победуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Игроки футбольного «Урала» смогли вырвать победу у сильных соперников из грозненского «Ахмата». Игра, прошедшая в Екатеринбурге 25 августа, завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме ситуация складывалась явно не в пользу уральцев: на 30-й минуте Исмаэл Сильва успешно атаковал ворота свердловчан, в то время как полузащитник «Урала» Николай Димитров пробил сопернику в перекладину.

Намного успешнее для уральцев стал второй тайм: сначала на 55-й минуте отличился Эрик Бикфалви, выведя счет в ничью. Позже перевес в счете уральцам обеспечил на 80-й минуте все тот же Николай Димитров.

После окончания основоного времени матча, судья добавил еще четыре минуты, но гостям из «Ахмата» не удалось переломить ситуацию в свою пользу.

Эта победа стала первой в этом сезоне для «Урала».

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