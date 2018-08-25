Под Екатеринбургом в страшной аварии погиб президент местного рок-клуба

СЕГОДНЯ 09:53 2018-08-25T09:54:10+03:00

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В Богдановиче около 6 часов утра в воскресенье, произошло ДТП, в котором погиб 37-летний президент местного рок-клуба «Реактор» Алексей Мастерских.

- Сегодня утром в 6-15 погиб в ДТП наш друг, лидер группы «ТрИ АдА» и рок-клуба «Реактор» Алексей Мастер, - сообщил его товарищ Александр.

Мужчина в момент аварии сидел на пассажирском сидении, он погиб из-за опрокидывания автомобиля «Мерседес» на обочину.

- Да, он была пассажиром. Водитель сейчас находится в реанимации, - рассказала «Комсомолке» сестра Алексея Елена.

39-летний водитель машины выжил, сейчас он находится в больнице Богдановича.

Друзья подтвердили гибель Алексея. На его странице знакомые выражают слова сочувствия близким погибшего.