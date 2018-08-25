Туберкулез в роддоме: под Екатеринбургом началась массовая проверка малышей

СЕГОДНЯ 07:57 2018-08-25T07:56:41+03:00

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В Краснотурьинске Свердловской области городская прокуратура запустила масштабную проверку после того, как у уборщицы роддома нашли открытую форму туберкулеза. Это выяснилось после очередного медицинского осмотра. Сейчас женщина отстранена от работы.

- В роддоме уже провели генеральную дезинфекцию, все сотрудники медучреждения прошли внеплановое медицинское обследование. Проводится профилактика для того, чтобы не распространить заболевание. Определено 240 родившихся детей, которым рекомендовано пройти противотуберкулезное обследование, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас специалистам важно выяснить, как регулярно в роддоме проводили медосмотры работников. Пока фактов распространения заболевания не выявлено.