2018-08-25T07:56:41+03:00
Происшествия

Туберкулез в роддоме: под Екатеринбургом началась массовая проверка малышей

Всего в медицинском учреждении проверят 240 новорожденных
Лев Истомин
Поделиться:
Прорверка ждет 240 малышейПрорверка ждет 240 малышейФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Краснотурьинске Свердловской области городская прокуратура запустила масштабную проверку после того, как у уборщицы роддома нашли открытую форму туберкулеза. Это выяснилось после очередного медицинского осмотра. Сейчас женщина отстранена от работы.

- В роддоме уже провели генеральную дезинфекцию, все сотрудники медучреждения прошли внеплановое медицинское обследование. Проводится профилактика для того, чтобы не распространить заболевание. Определено 240 родившихся детей, которым рекомендовано пройти противотуберкулезное обследование, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас специалистам важно выяснить, как регулярно в роддоме проводили медосмотры работников. Пока фактов распространения заболевания не выявлено.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник терпящих бедствие: «Я махала своими яркими розовыми шортами проходящим кораблям: спасите!!! Но они нас не видели...»
Супруги Надежда Ватрушкина и Михаил Алавердян из Новороссийска на пять дней застряли в надувной лодке в отрытом море. Ни связи с берегом, ни еды, даже одежды толком нет. «КП» реконструировала дневник Надежды, чтобы понять, как пара выжила в таких условиях
Новости 24
Вентиляция и канализация: мэрию Екатеринбурга подлатают за 82 миллиона
На следующей неделе в Екатеринбурге стартует досрочное голосование на выборах в Гордуму
Главную площадь Екатеринбурга отдали уральским аграриям
Проверка на прочность: в Екатеринбурге протестируют Плотинку и другие мосты
На дублере Сибирского тракта лось бросился под колеса машины
На форуме "Армия-2018" в Екатеринбурге покажут захват автоколонны, бой в городе и танковую засаду
В субботу и воскресенье военные окулисты будут бесплатно проверять зрение у жителей Екатеринбурга
На Урале начальство уволило медсестру, отказавшуюся переходить на должность уборщицы
Юные футболисты из Екатеринбурга представят Свердловскую область на всероссийских соревнованиях по футболу
В Ирбите два гаишника эвакуировали 30 человек из горящего дома XIX века
Клиенты ВТБ Страхование жизни оформили 2 тысячи полисов по продукту «Барьерный рост»
На Урале стартовал конкурс стихов и песен в честь Героя России, генерала Анатолия Романова
На Урале лже-колдунья получила реальный срок за «магический обряд»
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 самых удобных и выгодных сервисов онлайн-переводов для физических лиц
Последние летние выходные в Екатеринбурге будут дождливыми
Из Екатеринбурга уходит крупный туроператор
Два микрорайона Екатеринбурга благоустроят за 743 миллиона
В Березовске отменили митинг 30 августа, организаторы которого требовали наказать убийц инвалида
Есть пострадавшие: на въезде в Екатеринбург столкнулись пассажирский автобус и Daewoo Nexia