2018-08-23T19:27:21+03:00
Происшествия

На Урале боец Росгвардии вывел 79-летнего пенсионера из горящего дома за секунду до взрыва газа

Дом уничтожило полностью
Данил СВЕЧКОВ
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Геройский поступок Константин совершил в свой выходной день. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской областиГеройский поступок Константин совершил в свой выходной день. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
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Константин Грачев, боец Росгвардии из Нижних Серег, отличился на днях - спас из огня 79-летнего пенсионера. Случилось это в выходной день Константина. Сидя дома, он заметил, что из-под крыши соседа вырываются клубы дыма.

- Зная о том, что там проживает одинокий пенсионер, не раздумывая, он бросился к горящему дому, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - Его хозяин в этот момент был растерян и пытался самостоятельно потушить пламя, но огонь стремительно распространялся.

Взрыв газа разнес дом. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Взрыв газа разнес дом. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Остановить пламя без помощи пожарных уже было нельзя. Поэтому Константин взял соседа под руки и вывел его в безопасное место. Тут же взорвался балон с газом.

- Только после этого росгвардеец заметил ожоги на теле пенсионера и вызвал службу спасения, - добавили в ведомстве.

Огонь полностью уничтожил дом. Самого пенсионера с ожогами средней тяжести увели на "скорой" в больницу. А отличившегося росгвардейца вскоре поощрят на работе за героизм.

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