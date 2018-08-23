«Хотели купить следователя за 10 миллионов»: уральцев осудили за взятку на 16,5 лет на троих
В Свердловской области на скамье подсудимых оказались трое мужчин, один из которых ранее работал в Уральской оперативной таможне. В 2016 году они попались на взятке.
- Они предложили нашему следователю 10 миллионов рублей за то что он примет незаконное решение по уголовному делу о неуплате таможенных платежей, - сообщили в Следственном комитете России.
На Урале судили трех мужчин, предлагавших следователю взятку в 10 миллионов.
Следователь не сказал "нет", однако сразу после того как взяточники ушли, он доложил о том, что ему предложили своему руководству. В итоге 16 декабря 2016 года, когда один из взяточников принес "аванс" - 2 миллиона рублей - его уже снимала скрытая камера, а в соседнем кабинете дожидались сотрудники УФСБ по Свердловской области, чтобы задержать злоумышленника.
Войдя в кабинет к следователю, мужчина сразу протянул ему сверток, в котором были деньги. Но затем положил его в портфель, который стоял на стуле. Вскоре после этого на него надели наручники. Следом правоохранители вышли и на двух его подельников.
- Один из мужчин выступал непосредственным взяткодателем, а два других выступили в роли посредников, - пояснили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - Одного из посредников приговорили к 3,6 годам колонии строгого режима. Другого к четырем годам условного лишения свободы со штрафом в в 70 тысяч рублей.
Ну а мужчине, который принес следователю сверток с двумя миллионами, ближайшие девять лет предстоит провести в колонии строгого режима. Кроме того, он оштрафован на 20 миллионов рублей.