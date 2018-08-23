На Урале посадили дуэт серийных домушников: Банан и Жора за год обокрали 68 квартир

СЕГОДНЯ 16:17 2018-08-23T16:22:16+03:00

В жилища воры проникали с помощью обычной отвертки. В общей сложности они вынесли имущества на семь миллионов рублей

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Свердловчане, живущие на первых этажах, теперь смогут спать спокойно. В Екатеринбурге за решетку отправили двух серийных домушников, которые обворовывали уральцев на протяжении года. За это время Александр Галиулин и Георгий Хомутов, больше известные в определенных кругах, как Банан и Жора, обчистили 68 квартир по всей области.

Как рассказал глава регионального главка Валерий Горелых, с июня 2014 по июнь 2015 года духэт в составе организованной группы совершили 59 краж. Параллельно с этим вошедший в раж Жора в одиночку обокрал еще 9 квартир.

Фото: Валерий Горелых

Мишенями преступников становились квартиры на первых этажах в домах советской постройки. Внутрь Банан и Жора проникали при помощи обычной отвертки, взламывая ей пластиковые окна. Пока один собирал "трофеи", второй следил за обстановкой возле дома и в случае опасности сигналил подельнику, чтобы тот успел ретироваться.

- Охотники за чужим добром предусмотрительно пользовались перчатками, дабы не оставлять улик. Местом хранения похищенного была квартира одного из них на улице Черняховского. Ворованное сбывалось через ломбарды и скупщиков, - сообщил полковник Горелых. - Добычей домушников чаще всего становились драгоценности, ноутбуки, телефоны, шубы. Общий ущерб составил около 7 миллионов рублей.

Георгия Хомутова суд приговорил к 9 годам колонии общего режима, а Александр Галиулин проведен 12 лет в колонии строгого режима.