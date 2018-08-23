2018-08-23T11:03:04+03:00
Общество

В Березовском собирают деньги на адвоката для матери убитого школьниками инвалида

Сама женщина не в силах отстаивать себя в судебных разбирательствах, а на услуги юриста собственных средств ей не хватает
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Дима получил профессию сварщика, помогал маме по дому и в воспитании младшего братаДима получил профессию сварщика, помогал маме по дому и в воспитании младшего брата
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Жители Березовского открыли сбор денег, чтобы оплатить адвоката, нанятого для матери погибшего инвалида Дмитрия Рудакова. Убитая горем женщина не в силах отстаивать свои интересы в судебных тяжбах, а на услуги юриста собственных средств ей не хватает.

Посты о сборе денег одновременно появилась в двух наиболее популярных в соцсети пабликах: "Город Березовский" и "Еженедельник "Березовский рабочий".

- Сейчас очень нужна поддержка маме Дмитрия! Нанят адвокат, но оплачена только часть денег. Я знаю, что много неравнодушных людей к данной ситуации. Если вы готовы помочь, просто переведите посильную часть денег, на карту маме убитого мальчишки. Не нужно выливать негатив. Нужно просто сделать так, чтобы виновные были наказаны. А чтобы доказать вину, нужны услуги лучшего адвоката, - говорится в обращении.

Перевод можно осуществить на карту Сбербанка 2202 2002 8203 7637, получатель Елена Петровна, мама Дмитрия.

Четверо парней, которым всего по 14 и 16 лет, жестоко расправились с 20-летним Дмитрием Рудаковым 9 августа. Подростки заставили его раздеться, после чего до смерти забили руками и ногами. Пятая участница компании, 13-летняя девочка, все эти зверства снимала на телефон.

Задержали малолетних подонков только через неделю, а спустя еще несколько дней следователи предъявили школьникам обвинение. Компании вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Двоих школьников вчера на два месяца, до 20 октября, отправили в СИЗО. Наручники на них надели прямо в зале суда. По мнению служителей Фемиды, мальчишки давно отбились от рук родителей и на свободе могут оказать давление на свидетелей.

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