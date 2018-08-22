На станции Билимбай Свердловской железной дороги завершилось строительство пешеходного моста через пути

СЕГОДНЯ 18:02 2018-08-22T18:06:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На станции Билимбай Свердловской железной дороги завершилось строительство крытого пешеходного моста для безопасного перехода пассажиров и жителей поселка через пути. Работы проведены в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Пешеходный мост был спроектирован с учетом всех современных стандартов и требований. Конструкции покрыты листами из поликарбоната, который способен выдерживать динамические нагрузки, а также защитит пешеходов зимой от холодного ветра и снега, летом – от дождя и прямых солнечных лучей. Внутри предусмотрено освещение. У сходов оборудованы специальные лифтовые подъемники. Мост на станции Билимбай позволил не только повысить уровень безопасности, но и стал самым доступным в плане удобства для маломобильных групп населения в Свердловской области.

Новый переход защищает пешеходов от осадков и шума. Фото: пресс-служба СвЖД

Сейчас объект уже открыт для пешеходов. В сентябре планируется запустить в эксплуатацию подъемники. Ими смогут воспользоваться как граждане с ограниченными возможностями здоровья, так и пожилые люди, пассажиры с детскими колясками и тяжелым багажом.

Строительство аналогичного крытого пешеходного моста ведется на станции Перебор Свердловской железной дороги.

Кроме того, в этом году по инвестиционной программе ОАО «РЖД» начато строительство крытых надземных переходов (конкорсов) на станциях Тюмень и Тобольск. (Конкорс соединяет здание вокзала с пассажирскими платформами, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проход пассажиров к поездам). Переходы на станциях Тюмень и Тобольск также спроектированы с учетом потребностей маломобильных групп населения и будут оборудованы лифтами.