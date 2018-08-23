Можно выходить только в баню: Третьего школьника, участвовавшего в убийстве инвалида в Березовском, отпустили домой
Второй день в Березовском, маленьком городе рядом с Екатеринбургом, обсуждают только одно - арестуют или нет тех школьников, что обвиняются в убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. 9 августа четверо парней и одна 13-летняя девочка позвали его попить пива за гаражами, а потом заставили раздеться и жестоко избили, из-за чего парень скончался на месте.
Весь процесс снимала на телефон девочка. Одного из парней арестовали практически сразу, так как он уже имел пробелмы с законом. Еще троих поймали только в понедельник. Им почти сразу предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. За это взрослому грозит до 15 лет тюрьмы. Подросткам - максимум 10 лет.
В среду Березовский суд начал разбираться, кого из парней отпустить под домашний арест, а кого отправить в СИЗО. В итоге двоих до 20 октября заключили под арест: речь идет о девятикласснике Илье и 16-летнем Вадиме (имена изменены -Ред).
В четверг, 23 августа, суд продолжился. Судья отправил 14-летнего Семена под домашний арест до 20 октября. Ему запретили пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и участниками преступления. Из посторонних людей, Семену можно ощаться только с учителями и врачами, а ходить исключительно в баню.
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