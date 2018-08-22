До ближайшего транспорта 2 километра: в Солнечный микрорайон Екатеринбурга перестали ходить автобусы

СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-22T16:52:54+03:00

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Жители Солнечного микрорайона Екатеринбурга еще несколько дней назад радовались тому, что в жилой квартал запустили второй автобусный маршрут. А уже сегодня горожане остались без общественного транспорта.

ГИБДД признала железнодорожный переезд, который находится на пути следования маршруток № 077 и автобусов № 53, опасным - у него не работает световая и звуковая сигнализации. Из-за этого водители высаживают пассажиров на остановке 2-я Новосибирская. Огставшиеся два километра местные жители вынуждены идти до дома пешком. Такой же променад ожидает людей и утром перед работой.

- Этот переезд уже давно без сигнализации, не меньше полугода. Почему только сейчас его признали опасным? - недоумевают горожане.

Сегодня автоинспекторы и представители администрации провели выездное заседание, после чего потребовали от владельца переезда - войсковую часть № 22316 - устранить неисправности в кратчайшие сроки.

- Мы рассчитываем, что проблема решится в течение недели, - рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга Николай Вахлов. - Также прорабатывается вопрос, чтобы выпустить на линии дополнительные автобусы маршрута № 63, чтобы жители могли добраться до остановки «Контрольная» и сделать пересадку на другие маршруты, идущие в город.