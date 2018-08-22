2018-08-22T14:49:10+03:00
Экономика

Уральский банк помог провести налоговый семинар

Участники обсудили тему налогов в экспортной деятельности
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Фото: пресс-служба банкаФото: пресс-служба банка
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Банк УРАЛСИБ в Кургане выступил партнером семинара «Налоги в экспортной деятельности», который прошел в рамках программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр». Семинар был организован Центром поддержки экспорта Курганской области при содействии Департамента экономического развития Курганской области.

- Участие в семинаре приняли представители более 20 малых и средних предприятий региона, которые уже ведут экспортную деятельность или только планируют её начать, рассказали в пресс-службе банка.

На обучении, которое проходило в формате тренинга, предприниматели узнали о том, как повысить эффективность внешнеторговых сделок, выбрать систему налогообложения и налоговый режим с учетом бизнес-модели конкретного предприятия, снизить налоговые риски экспортного проекта, а также получили много полезной информации о работе на зарубежных рынках.

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