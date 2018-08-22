Школьника, обвиняемого в убийстве 20-летнего инвалида в Березовском, отправили в СИЗО на два месяца

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-22T15:05:02+03:00

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Сегодня в уральском городе Березовский, что под Екатеринбургом, проходит суд по делу о жестоком убийстве 20-летнего Дмитрия Рудакова. На скамье подсудимых четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, которым должны избрать меру пресечения. Школьников либо отправят в СИЗО, либо под домашний арест. Во время заседания судья несколько раз выходила из зала.

В итоге по одному из подростков Илье рассмотрение вопроса перенесли на четверг, 23 августа, заседание начнется в 9 часов утра.

По остальным: 9-классник Александр заключен под стражу до 20 октября, так как может попытаться скрыться от суда и оказать влияние на свидетелей.

По словам судьи, Александр осознавал свою преступную деятельность, поэтому он считает невозможной более мягкую меру пресечения. На школьника надели наручники в зале суда.

- С шестого класса он перестал уделять учебе должное внимание, перестал выполнять домашние задания, - объявила судья. - Курил на территории школы. Употреблял алкоголь. После того, как он совершил преступление, кражу, в отделе по делам несовершеннолетних его предупредили о недопустимости такого поведения. Матери сказали усилить контроль за сыном. Но ребенок вышел из-под контроля матери, а его отец никак не участвовал в воспитании сына. При таких обстоятельствах передать его под присмотр родителей невозможно.

Адвокат подростка не согласен с решением суда.

- Суд принял решение о заключении Александра под стражу, - рассказывает его школьника Николай Филев. - Мы не согласны, намерены подавать апелляцию.

Считаем, что доводы надуманы и спровоцированы широким общественным резонансом.

На суде стало известно, что мама убитого Дмитрия Рудакова опасается за свою жизнь и жизнь своего младшего сына Марка.

В здание суда приехали медикиФото: Елена БЛАГИНИНА

В 16.30 к зданию суда подъехала карета скорой помощи. В суде стало плохо женщине. Возможно речь идет о матери убитого.

Журналистов не подпускают к дверям судаФото: Елена БЛАГИНИНА

9 августа компания из нескольких парней и девушки, которой всего 13 лет, позвала 20-летнего Дмитрия пить пиво в гаражи. У юноши почти не было друзей, поэтому он согласился.

- У Димы была одна особенность, он инвалид, у него была нарушена речь, из-за этого друзей у него было очень мало, - рассказывает знакомая Димы Мария. – Он радовался любому общению. Дима был хорошим парнем, честным, добрым, отзывчивым.

Друзей у Димы, действительно, было раз, два и обчелся. Поэтому он всегда с удовольствием выставлял в соцсетях фотографии в компании ребят. На одной Дима вместе одноклассниками на выпускном в школе, на другой – в гостях, вместе с ребятами устроили посиделки. Но на большинстве фотографий Дима один.

После этого парня заставили раздеться, а после – забили ногами и стулом. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте событий, убедившись, что место убийства скрыто от посторонних глаз – здесь безлюдно и нет пути к бегству.

Мать убитого Дмитрия отказывается общаться с прессой, до сих пор находясь в шоке. Близкие парня говорят, что он был безобидным и сам спровоцировать конфликт не мог. Чего не скажешь о его обидчиках, один из которых уже имеет судимость.

Парня убили, когда он возвращался из магазина домой. Фото: соцсети

Друг Димы Илья, как остальные, очень тепло отзывается о своем убитом товарище. Говорит, что березовчанин был очень мягким и отзывчивым. Также Илья уверен, что в колонии убийц не ждет ничего хорошего.

- На зоне их уже ждут. У Димы есть друзья, которые недавно освободились. Они сообщили куда надо. Убийцам конец в любом случае, - говорит парень.

Жители Березовского возмутились тем, что предполагаемые убийцы после возбуждения уголовного дела остались на свободе. В понедельник в центре города прошел стихийный народный сход, на котором собравшиеся призвали силовиков изолировать подозреваемых (на тот момент им еще не предъявили обвинение) от общества.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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