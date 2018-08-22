Молодого отца, сбежавшего из горящей квартиры, где оставались его дети, приговорили к 3 годам колонии-поселения

СЕГОДНЯ 11:11 2018-08-22T11:25:17+03:00

Эксперты пришли к выводу, что родители не досмотрели за своими детьми, что и привело к пожару.

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В конце февраля на Сиреневом бульваре в горящей квартире погибли трое детей: двухлетняя девочка и два ее брата четырех и пяти лет. А сегодня на скамье подсудимых оказались их родители Эва Костина и Андрей Хоменок. В смерти малышей следователи обвинили именно их.

Фото:соцсети

В тот день они пьянствовали со своей знакомой в квартире. Дети же находились рядом, но были предоставлены сами себе. Через некоторое время все трое взрослых выпили так много, что просто «отрубились», а очнулись лишь когда начался пожар. Вернее сказать, очнулся только Андрей Хоменок.

– Отец проснулся, выбежал на балкон и давай орать, помощи просить, а детей выкинуть на улицу, спасти, мозгов не хватило, – сокрушались свидетели.

Фото: служба спасения "Сова"

После он вдруг выпрыгнул с балкона, благо невысоко, а его супруга, знакомая и дети остались внутри. Когда пожарные приехали, им пришлось вскрывать входную дверь в квартиру. Женщин, которые надышались дыма и были без сознания, они спасти успели. А малышей уже нет. Двое сгорели. Третий, самый старший мальчик, скончался по пути в больницу.

И отца детей и их мать увезли в больницу с сильным отравлением дымом. Через несколько дней они пришли в себя, а когда узнали, что дети погибли, то, по словам врачей, приняли эту новость спокойно. Вскоре их вызвали к себе следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности трем лицам». Как выяснили эксперты, пламя вспыхнуло потому, что один из детей начал баловаться с зажигалкой и поджег игрушки, лежавшие в углу комнаты.

Фото: служба спасения "Сова"

Проявив преступную небрежность, достоверно зная, что в квартире в свободном доступе для детей находятся зажигалки, а один из детей ранее поджигал при помощи зажигалки находящиеся в квартире предметы, родители уснули, – пояснили в прокуратуре Свердловской области. – Тем самым они оставили своих малолетних детей без присмотра и надзора.

В итоге суд признал их виновными. Эву Костину он приговорил к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, а Андрея Хоменок к 3 годам. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.