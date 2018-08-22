В Екатеринбурге орудует казанова-ремонтник

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-22T10:15:09+03:00

Мужчина предлагает дамам помочь по квартире, а потом выносит из дома деньги и украшения

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«Помогу сделать качественный ремонт в квартире. Недорого». На такие объявления чаще всего клюют одинокие незамужние женщины. А когда к ним приезжает миловидный мужчина с добрыми голубыми глазами, да еще с прекрасным именем Альберт. Начинается красивый любовный роман. Альберт рассказывает своим спутницам истории о бандитском прошлом, бизнесе, деньгах. Дамы, истосковавшиеся по мужской ласке, тают… Оставляют Альберту ключи «от квартиры, где деньги лежат» (как говорил небезызвестный Остап Бендер). И тут-то его и видели, как собственно и деньги.

- На данный момент в органы внутренних дел столицы Среднего Урала обратились 7 потерпевших в возрасте от 27 до 50 лет. Одна из них, взяла в банке кредит на сумму 300 тысяч рублей, чтобы сделать ремонт в собственной квартире. Оказать содействие в этом непростом деле ей пообещал новый знакомый Альберт Казанцев, - рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - В итоге хозяйка жилища осталась и без спутника жизни, и без ремонта, и без денег. Остался только долг перед банком.

Сейчас Альберта, (а может, вовсе и не Альберта) разыскивает полиция Екатеринбурга. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – «кража». Альберту может угодить за решетку на шесть лет.

- Возможно, фамилия Казанцев далеко не единственная, под которой он знакомился с женщинами, - добавляет Горелых. - Также, возможно, фигурант действовал аналогичным способом и в других регионах нашей страны, в том числе на территории Пермского края, Челябинска, Кургана, Тюмени…

Тех, кто располагает сведениями о точных данных разыскиваемого, сыщики просят откликнуться и обратиться в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу по телефонам: (343) 356-42-07 или круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.