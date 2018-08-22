В поселке Северка при пожаре в частном доме обгорели два малолетних брата
В небольшом уральском поселке Северка накануне вечером загорелся частный дом, где проживала многодетная семья. В момент ЧП взрослых в жилище не было: мать со старшими детьми 11 и 9 лет была в отъезде в другом городе. За младшими братьями, которым всего 4 и 2 года, должен был присматривать отец.
Однако, воспитание малышей мужчину мало интересовало, куда большее предпочтение он отдавал алкоголю. Кроме того, в пьяном угаре глава семейства нередко бил детей и часто оставлял одних - из-за чего семью поставили на учет в отделе полиции.
- В момент возгорания в частном доме находилось двое несовершеннолетних мальчиков. Их отец был на улице. Детей госпитализировали в девятую больницу. Малыши сильно надышались угарным газом и получили ожоги лица, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Пока пожарные будут выяснять причину возгорания, в надзорном ведомстве проверят работу социальной службы и отдела ПДН.