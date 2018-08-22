В поселке Северка при пожаре в частном доме обгорели два малолетних брата

СЕГОДНЯ 09:31 2018-08-22T09:57:48+03:00

Мать малышей была в отъезде со старшими детьми, а отец оставил сыновей без присмотра

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В небольшом уральском поселке Северка накануне вечером загорелся частный дом, где проживала многодетная семья. В момент ЧП взрослых в жилище не было: мать со старшими детьми 11 и 9 лет была в отъезде в другом городе. За младшими братьями, которым всего 4 и 2 года, должен был присматривать отец.

Однако, воспитание малышей мужчину мало интересовало, куда большее предпочтение он отдавал алкоголю. Кроме того, в пьяном угаре глава семейства нередко бил детей и часто оставлял одних - из-за чего семью поставили на учет в отделе полиции.

- В момент возгорания в частном доме находилось двое несовершеннолетних мальчиков. Их отец был на улице. Детей госпитализировали в девятую больницу. Малыши сильно надышались угарным газом и получили ожоги лица, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пока пожарные будут выяснять причину возгорания, в надзорном ведомстве проверят работу социальной службы и отдела ПДН.