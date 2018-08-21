2018-08-21T14:55:49+03:00
Экономика

ВТБ распродает монеты из драгоценных металлов

Стоимостью от 3 до 85 тысяч рублей
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Банк объявил акцию. Фото: пресс-служба банкаБанк объявил акцию. Фото: пресс-служба банка
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До конца 2018 года ВТБ проводит эксклюзивную акцию по продаже памятных монет из драгоценных металлов со скидкой до 15%.

Тематика монет, на которые будет сделана скидка, определяется банком ежемесячно. Август стал месяцем природы, и у клиентов есть возможность приобрести по минимальной стоимости памятные российские и иностранные монеты с изображением озера Байкал, экзотических островов, морских жемчужин, тропических морей и растений. В этом предложении участвует и набор из иностранных монет прямоугольной формы.

Стоимость каждого изделия, участвующего в акции в августе, варьируется от 3 до 85 тысяч рублей в зависимости от номинала и драгоценного метала, из которого сделана монета.

Приобрести их на специальных условиях можно в любом отделении ВТБ. Уточнить наличие можно по телефону горячей линии банка. Клиенты могут также заказать доставку монет. Все изделия продаются с идентификационным сертификатом (паспортом) и в прозрачной капсуле. Количество монет, участвующих в акции, ограничено.

- Памятная драгоценная монета - хорошая идея для исключительного подарка не только для родных и близких, но и деловых партнеров и коллег по работе, рассказала старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

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