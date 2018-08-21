2018-08-21T14:55:49+03:00
Экономика

ВТБ профинансирует Омскую область на 3 миллиарда рублей

Деньги пойдут в областной бюджет
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Банк открывает три кредитные линии. Фото: пресс-служба ВТББанк открывает три кредитные линии. Фото: пресс-служба ВТБ
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По итогам открытых аукционов банк ВТБ заключит государственные контракты с Министерством финансов Омской области на общую сумму 3 миллиарда рублей. До конца 2020 года ведомству будут открыты три невозобновляемые кредитные линии по ставке 7,5% годовых. Заемные ресурсы планируется направить на финансирование областного бюджета и погашение долговых обязательств.

- Реализация мер поддержки региональной экономики за счет финансирования областного бюджета позволяет на местах решать важные социальные и экономические задачи. Банк готов предложить комфортные условия для развития сотрудничества с областью, - рассказал руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

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