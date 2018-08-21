2018-08-21T13:20:27+03:00
Происшествия

Четверым подросткам, убившим инвалида в Березовском, предъявили обвинение

Им грозит до 10 лет тюрьмы, а их 13-летней подруге, снимавшей процесс на телефон - 3 года в центре изоляции
Данил СВЕЧКОВ
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Школьники убили 20-летнего Дмитрия ради забавы. Фото: соцсетиШкольники убили 20-летнего Дмитрия ради забавы. Фото: соцсети
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Теперь официльно: четверым подросткам задержанным в Березовском по подозрению в убийстве инвалида Дмитрия Рудакова грозит до 10 лет лишения свободы. Сегодня, 21 августа, следователи предъявили им обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти.

- Максимально возможное наказание за это преступление - до 15 лет лишения свободы. Но так как обвиняемым от 14 до 16 лет, их могут приговорить максимум к десяти годам, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Школьники завели инвалида за гаражи, где не было людей, заставили раздеться и долго избивали, снимая процесс на камеру. Фото: Елена БЛАГИНИНА

Школьники завели инвалида за гаражи, где не было людей, заставили раздеться и долго избивали, снимая процесс на камеру.Фото: Елена БЛАГИНИНА

Предъявить парням обвинение следователи решили после того, как судебно-медицинская экспертиза подтвердила - умер инвалид из-за черепно-мозговой травмы, которую за гаражами ему и нанесли подростки. Сегодня следователи будут добиваться заключения под стражу всех четверых подростков. В момент убийства рядом с ними находилась еще и 13-летняя школьница, которая снимала происходящее на телефон. Ей грозит до трех лет в центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

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