2018-08-21T11:57:15+03:00
Общество

Появились первые кандидаты на пост мэра Нижнего Тагила

Один из них - временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев
Данил СВЕЧКОВ
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Пока изъявили желание поучаствовать в выборах двое - ВРИП главы города Владислав Пинаева (слева) и общественник Илья Коровин, известный под ником Илiя Тагильчанинъ. Фото: Илiя ТагильчанинъПока изъявили желание поучаствовать в выборах двое - ВРИП главы города Владислав Пинаева (слева) и общественник Илья Коровин, известный под ником Илiя Тагильчанинъ. Фото: Илiя ТагильчанинъФото: Павел ФИЛИППОВ
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Нижний Тагил готовится выбрать себе нового мэра. Правда, сами горожане повлиять на этот процесс не смогут, так как прямые выборы в «Танкограде» были упразднены. Как и в Екатеринбурге, отныне главу города будет назначать специально созданная комиссия. А выбирать они будут из тех людей, кто изъявит желание поработать мэром и подаст нужные документы: так, мол, и так, готов возглавить Нижний Тагил. Сегодня уже заявились первые желающие. Один из них – временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев, пришедший на смену уехавшему в Магадан Сергею Носову.

– Буду участвовать наравне со всеми, – заявлял «Комсомолке» Владислав Пинаев. – Приду на комиссию со своей программой развития города и буду защищать ее.

Также в конкурсную комиссию по выборам мэра решил подать документы и общественник Илья Коровин. Остальные желающие еще могут заявиться до 24 августа. Отбор кандидатов пройдет в три этапа, финальный из которых – это собеседование. Первый же этап, проверка достоверности документов, начнется 26 сентября.

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