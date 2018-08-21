2018-08-21T10:24:57+03:00
Происшествия

Больше 1000 человек эвакуировано: в торговом центре "Мегаполис" в Екатеринбурге начался пожар

По одной из версий, загорелось масло на плите в одном из кафе
Данил СВЕЧКОВ
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В здании замкнуло электропроводку. Фото: Инцидент.ЕкатеринбургВ здании замкнуло электропроводку. Фото: Инцидент.Екатеринбург
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Этим утром в торговом центре "Мегаполис" началась массовая эвакуация. Посетители и сотрудники выходили на улицу. Причиной тому послужил дым, который стал распространяться по зданию. Как сообщают очевидцы, к месту происшествия прибыло три пожарных машины, а также сотрудники полиции.

- По одной из отрабатываемых версий, произошло короткое замыкание электропроводки, а по второй версии воспламенилось масло на кухне одного из кафе, из-за чего и началось задымление, - пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Эвакуировано было более тысячи посетителей и работников. На данную минуту сведений о погибших и пострадавших не поступало.

В МЧС уточнили, что пожарная сигнализация сработала в 11.30 .

- Она позволила позволила своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших нет. К месту происшествия выезжали 48 человек, 14 единиц пожарно-спасательной техники. После проветривания помещений торгово-развлекательный центр возобновил свою работу.

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