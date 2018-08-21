В Екатеринбурге водитель фуры, протаранившей машину с семьей, покончил с собой

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-21T09:21:39+03:00

Родители и их дети возвращались с Дня города, когда в них влетел большегруз

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Когда весь Екатеринбург смотрел праздничный салют, на 301 километре Пермского тракта фура «Фредлайнер» вылетела на встречную полосу. Она задела по касательной ехавшую ей навстречу легковушку «Шевроле Ланос» а потом столкнулась лоб в лоб с «ВАЗ-21074». Ударом отечественную легковушку отбросила еще на один автомобиль.

– На месте ДТП погибла 59-летняя пассажирка «ВАЗ». Еще трое пассажиров «Лады» - женщина и мужчина 1992 года рождения и 10-летняя девочка, госпитализированы в больницу Ревды, – пояснили в ГУ МВД по Свердловской области.

Это была семья из Красноуфимска, которая в тот момент возвращалась с празднования 295-летия Екатеринбурга. Кабина фуры загорелась, но водителя, 41-летнего мужчины, в ней уже не было. Он выскочил и вскоре убежал в лес. Полиция искала его два дня и нашла в понедельник ближе к вечеру неподалеку от места аварии. Он был мертв.

Тело виновника аварии полицейские нашли спустя два дня в лесу. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

– Действительно вблизи от места катастрофы сотрудниками ГИБДД было обнаружено тело, – подтвердил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Это был водитель разбившегося грузовика. Причем ранее этот участок местности сотрудники полиции проверяли, но тела там не было. С большой долей вероятности можно предположить, что водитель мог осознать то, что произошло и вернуться туда. Как предполагают специалисты, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Свою проверку организовали и сотрудники Следственного комитета.

- Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы понять, из-за чего и когда именно умер мужчина, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.