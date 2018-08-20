2018-08-20T21:30:57+03:00
Общество

Вдова Бориса Ельцина назвала бредом заявление о том, что в дни ГКЧП ее муж хотел сбежать в американское посольство

Ранее об этом журналистам рассказал Александр Руцкой, бывший вице-президент России
Илья МОХОВ
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В августа 1991 года Борис Ельцин выступил против ГКЧП. Фото: Ельцин центрВ августа 1991 года Борис Ельцин выступил против ГКЧП. Фото: Ельцин центр
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Ровно 27 лет назад в СССР едва не случился государственный переворот. Члены ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) отстранили президента Михаила Горбачева и ввели в Москву войска. Таким оразом они хотели сорвать подписание нового союзного договора, который превратил бы СССР в Союз Суверенных Государств. Против ГКЧП тогда выступил президент РСФСР Борис Ельцин.

Александр Руцкой (в центре) во время Октябрьского путча в 1993 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Руцкой (в центре) во время Октябрьского путча в 1993 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя годы историки и непосредственные участники тех событий по-прежнему спорят о том, как все складывалось. Так, на днях в одной из газет вышло интервью с Александром Руцким, который в дни ГКЧП был вице-президентом России и возглавлял оборону здания РСФСР. В беседе с журналистами он сказал, что "не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство". Эти слова сильно возмутили вдову Бориса Николаевича Наину Ельцина.

- Для меня и Руцкой, и Хасбулатов (Руслан Хасбулатов руководил Верховным советом России с 1991 по 1993 год, - Ред.) – люди, которым давно нет веры, - заявила Наина Ельцина. - Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют.

Год назад Наина Ельцина опубликовала собственные мемуары, в которых рассказывалось и о событиях августа 1991 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Год назад Наина Ельцина опубликовала собственные мемуары, в которых рассказывалось и о событиях августа 1991 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наина Ельцина отметила, что после того, как члены ГКЧП ввели в Москву войска, они собирались арестовать Бориса Николаевича, а также членов российского правительства. В этот момент Служба безопасности спрятала ее вместе с внуками в квартире одного из ее сотрудников.

- Вторую ночь не выдержала, переехала к себе на квартиру, к дочерям, - вспоминает Наина Ельцина. - Я очень волновалась за Бориса. Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. Иначе просто быть не могло! Потом, много позже, те кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что Служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло. Муж был очень смелым человеком, и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя. Так было и в политике, и в жизни. Борис Николаевич, к сожалению, уже не может ответить этим лжецам. Хотя, думаю, при нем бы они побоялись так нагло врать.

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