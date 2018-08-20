Появилось видео последних минут жизни инвалида, которого пятеро школьников жестоко убили в Березовском
Сегодня в интернете появилось видео, на котором 20-летний Дмитрий Рудаков выходит из своего дома. Позже возле гаражного массива в районе улицы Исакова в городе Березовский парень встретит своих убийц - группу малолеток.
Молоой человек не торопять выходит из подъезда многоэтажного дома, в котором жыл вместе с матерью, после чего поворачивает на право и уходит.
Подростки сначала заставят Дмитрия раздеться, а позле насмерть запинают ногами. Шокирующая история заставила удивиться видавших всякое сыщиков. Оказалось, что самая младшая участница преступления, 13-летняя Полина, вовсе не раскаялась в убийстве, а напротив, даже начала хвастаться подруге.
Появилось видео последних минут жизни парня, которого убили в Березовском.На кадрах видно, как Дмитрий Рудаков выходит из дома и идет на встречу со своими убийцамиЛев Истомин
В понедельник в центре Березовского прошел стихийный митинг, после которого стражи следователи попросили суд отправить под стражу четверых подозреваемых.
- Она просто пошла домой, где стала писать подруге о том, что вместе со своей компанией они убили человека, подумав, что он наркоман, - рассказала "Комсомолке" знакомая убитого Мария.
Видео: topnews.ru
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