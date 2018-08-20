Появилось видео последних минут жизни инвалида, которого пятеро школьников жестоко убили в Березовском

СЕГОДНЯ 18:48 2018-08-20T19:20:56+03:00

На кадрах видно, как Дмитрий Рудаков выходит из дома и идет на встречу своим убийцам

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Сегодня в интернете появилось видео, на котором 20-летний Дмитрий Рудаков выходит из своего дома. Позже возле гаражного массива в районе улицы Исакова в городе Березовский парень встретит своих убийц - группу малолеток.

Молоой человек не торопять выходит из подъезда многоэтажного дома, в котором жыл вместе с матерью, после чего поворачивает на право и уходит.

Подростки сначала заставят Дмитрия раздеться, а позле насмерть запинают ногами. Шокирующая история заставила удивиться видавших всякое сыщиков. Оказалось, что самая младшая участница преступления, 13-летняя Полина, вовсе не раскаялась в убийстве, а напротив, даже начала хвастаться подруге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/665094" frameborder="0"></iframe> Появилось видео последних минут жизни парня, которого убили в Березовском.На кадрах видно, как Дмитрий Рудаков выходит из дома и идет на встречу со своими убийцамиЛев Истомин

В понедельник в центре Березовского прошел стихийный митинг, после которого стражи следователи попросили суд отправить под стражу четверых подозреваемых.

- Она просто пошла домой, где стала писать подруге о том, что вместе со своей компанией они убили человека, подумав, что он наркоман, - рассказала "Комсомолке" знакомая убитого Мария.

Видео: topnews.ru

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