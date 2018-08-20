2018-08-20T17:26:08+03:00
Происшествия

Из-за горящего мусора на улицу Таганской из высотки эвакуировали 50 человек

Пламя вспыхнуло под одним из балконов
Данил СВЕЧКОВ
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Никто из людей не пострадал. Фото: Инцидент. ЕкатеринбургНикто из людей не пострадал. Фото: Инцидент. Екатеринбург
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На улице Таганской этим вечером было неспокойно. Над одним из домов - девятиэтажной высоткой под номером 24/2 - поднимался черный дым. Очевидцы сразу же вызвали на место ЧП пожарных. По прибытии оказалось, что горел мусор на улице, однако жильцов все равно на всякий случай эвакуировали.

- Горел мусор под одним из балконов, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Дым проникал в сам дом, поэтому пожарные вывели через подъезд на улицу 50 человек. Из них 10 детей.

Пожарные быстро потушили пламя. Никто из людей не пострадал.

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