Из-за горящего мусора на улицу Таганской из высотки эвакуировали 50 человек
Пламя вспыхнуло под одним из балконов
Никто из людей не пострадал. Фото: Инцидент. Екатеринбург
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На улице Таганской этим вечером было неспокойно. Над одним из домов - девятиэтажной высоткой под номером 24/2 - поднимался черный дым. Очевидцы сразу же вызвали на место ЧП пожарных. По прибытии оказалось, что горел мусор на улице, однако жильцов все равно на всякий случай эвакуировали.
- Горел мусор под одним из балконов, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Дым проникал в сам дом, поэтому пожарные вывели через подъезд на улицу 50 человек. Из них 10 детей.
Пожарные быстро потушили пламя. Никто из людей не пострадал.