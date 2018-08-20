2018-08-20T15:36:39+03:00
Общество

Заведено уголовное дело: В Среднеуральске ЧОПовцы поймали подростка и угрожали пропустить через мясорубку

Юноша расклеивал на улице листовки и не даже не подозревал, что в считанные минуты станет заложником
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Юноша расклеивал возле птицефабрики листовки с призывом обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооруженияЮноша расклеивал возле птицефабрики листовки с призывом обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооруженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Среднеуральская птицефабрика в очередной раз попала в сводки новостей. Только если раньше у предприятия были проблемы, связанные с нарушением экологических требований, то сейчас все куда серьезнее. На сотрудников ЧОП, охраняющих территорию предприятия, завели уголовные дела по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего" и Угроза убийством".

16-летний юноша расклеивал возле птицефабрики листовки с призывом обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооружения. Охранники уверяют, что, заметив постороннего, они задержали чужака и вызвали полицию. Со слов школьника, его запугивали и угрожали пустить через мясорубку.

- Помимо уголовно-правовой оценки действий сотрудников частного охранного предприятия, следователи дадут оценку действиям должностных лиц контролирующих органов, которые отвечали за проверку и качество выполнения работы охранников, - сказали в СУ СКР по Свердловской области. - Отдельно будет изучена информация о нарушении норм экологического законодательства на территории Среднеуральской птицефабрики, и в случае их выявления будут приняты меры реагирования.

На данный момент по решению суда сброс сточных вод на предприятии прекращен.

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