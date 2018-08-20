2018-08-20T14:23:30+03:00
Экономика

ВТБ: количество велопрокатов в Москве впервые превысило 3 миллиона

Число уникальных пользователей приблизилось к 300 тысячам человек
Поделиться:
В городе работают более 400 пунктов прокатаВ городе работают более 400 пунктов прокатаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Количество поездок, совершенных в текущем сезоне в рамках работы сети «Велобайк», достигло трех миллионов. Это превышает результат за весь прошлый сезон (2,4 миллиона). Число уникальных пользователей проката составляет уже 290 тысяч человек. Проект «Велобайк» реализуется при поддержке ВТБ.

- В этом году сезон велопроката в Москве открылся 26 апреля. На сегодняшний день жители и гости столицы приобрели более 35 тысяч сезонных абонементов, что в 1,4 раза больше показателя всего прошлого сезона. Каждый пятый абонемент имеет расширенный доступ со страховым полисом от ВТБ Страхование, - рассказали в пресс-службе компании.

Традиционно наиболее популярными маршрутами являются центр и исторические места города, а также парки и набережные. Горожане также пользуются прокатом для поездок на работу и учебу, а также в ходе столичных велопарадов. В частности, 4 августа в рамках «Ночного велопарада» услугами «Велобайка» воспользовались более 1,4 тысяч человек.

По количеству транспортных средств московский велопрокат уже является одним из крупнейших в мире. В настоящее время горожанам доступно 430 станций и более 4 тысяч велосипедов. Среднее время поездок составляет 25 минут, средний размер дистанции – 3 км.

Система общественного городского проката «Велобайк» традиционно будет работать до 31 октября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уральцы собирают подписи, чтобы отменить кровавые соревнования по ловле бобров на капканы
На Урале наркодилер попался на краже семги
В Екатеринбурге спустя три месяца возобновляются сельскохозяйственные ярмарки
В Нижнем Тагиле мошенники предлагают поменять приборы учета электроэнергии
РПЦ или МУГИСО: суд определит принадлежность трех колледжей Екатеринбурга в октябре
В Екатеринбурге отремонтируют тротуар, который полгода назад завел свой Instagram
На Среднем Урале объем промышленного производства за год вырос на 8 процентов
В честь екатеринбургского художника Виталия Воловича назовут городскую улицу
В Нижнем Тагиле энергетики поймали лжеэлектриков, продававших горожанам ненужные счетчики
В Екатеринбурге в 16-й раз отметят День народов Среднего Урала
Залатали крыши и вывезли мусор: в Екатеринбурге все школы ВИЗа прошли приемку
Приставы за долги арестовали у свердловчан 1000 автомобилей
Нижний Тагил потратит 3,5 миллиона рублей на ремонт здания женской консультации
На «ВИЗ-Стали» стартовал турнир по мини-футболу
Уральские энергетики будут продавать оборудование и технологии коллегам из Монголии
В колонии Екатеринбурга в День города устроили open-air c диджеями
В столицу Урала снова придет тепло, но ненадолго
В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человек
На Серовском тракте «девятка» врезалась в КамАЗ
В Богдановиче вора на два года отправили в тюрьму за кражу велосипеда и мобильника
После Дня города из Екатеринбурга вывезли 400 кубометров мусора
В Екатеринбурге перекроют улицу Мамина-Сибиряка
В Верхней Салде школьница избила свою сверстницу
В Екатеринбурге закрыли движение по Макаровскому мосту
Следователи возбудили уголовное дело против подростков, зверски убивших инвалида