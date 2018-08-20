ВТБ: количество велопрокатов в Москве впервые превысило 3 миллиона

СЕГОДНЯ 14:23 2018-08-20T14:23:30+03:00

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Количество поездок, совершенных в текущем сезоне в рамках работы сети «Велобайк», достигло трех миллионов. Это превышает результат за весь прошлый сезон (2,4 миллиона). Число уникальных пользователей проката составляет уже 290 тысяч человек. Проект «Велобайк» реализуется при поддержке ВТБ.

- В этом году сезон велопроката в Москве открылся 26 апреля. На сегодняшний день жители и гости столицы приобрели более 35 тысяч сезонных абонементов, что в 1,4 раза больше показателя всего прошлого сезона. Каждый пятый абонемент имеет расширенный доступ со страховым полисом от ВТБ Страхование, - рассказали в пресс-службе компании.

Традиционно наиболее популярными маршрутами являются центр и исторические места города, а также парки и набережные. Горожане также пользуются прокатом для поездок на работу и учебу, а также в ходе столичных велопарадов. В частности, 4 августа в рамках «Ночного велопарада» услугами «Велобайка» воспользовались более 1,4 тысяч человек.

По количеству транспортных средств московский велопрокат уже является одним из крупнейших в мире. В настоящее время горожанам доступно 430 станций и более 4 тысяч велосипедов. Среднее время поездок составляет 25 минут, средний размер дистанции – 3 км.

Система общественного городского проката «Велобайк» традиционно будет работать до 31 октября.