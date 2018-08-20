ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО нарастил кредитный портфель юрлиц на 35%

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-20T14:09:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Кредитный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на 1 июля 2018 года превысил 21,4 миллиарда рублей, увеличившись с начала года в 1,35 раза. Наиболее динамично он прирос в сегменте среднего бизнеса — более чем в 1,5 раза.

Основными отраслями, обеспечившими позитивную динамику кредитного портфеля, стали инфраструктурное строительство, торговля и нефтесервис.

Общий объем выдач за первое полугодие 2018 года составил 15,1 миллиарда рублей. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из предоставленного финансирования 3,2 миллиарда рублей составили кредиты клиентам крупного бизнеса, 11,1 миллиарда – среднего бизнеса и 800 миллионов – малого.

На срочные депозиты за указанный период ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО привлек 197 миллиарда рублей. Ресурсный портфель на отчетную дату составил 49,7 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 июля 2018 года ВТБ обслуживает 6 166 предприятий региона.

- Первое полугодие было отмечено высокой бизнес-активностью предприятий, которая позволила нам достичь хороших результатов по основным направлениям работы. Мы открыты для сотрудничества с компаниями региона, в том числе готовы предложить возможности льготного кредитования за счет действующих госпрограмм, - комментирует управляющий корпоративным бизнесом банка ВТБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Наталья Белокопытова.