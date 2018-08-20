2018-08-20T10:19:55+03:00
Общество

До 30 августа Макаровский мост полностью закрыли для движения, чтобы подготовить город к зиме

По нему прокладывают теплотрассу
Данил СВЕЧКОВ
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Мост будут реконструировать вплоть до 2019 года.Мост будут реконструировать вплоть до 2019 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пошел второй день, как в Екатеринбурге закрыли Макаровский мост. Ни машина теперь по нему не проедет, ни трамвай. А всему виной грядущая зима.

- Чтобы вовремя запустить отопительный сезон, нам надо до пуска тепла проложить по мосту теплотрассу, - объяснили в администрации Екатеринбурга. - Поэтому, чтобы успеть, было решено полностью закрыть движение на мосту.

Трамвайные маршруты, которые ходили по мосту, городу пришлось пустить по другим линиям. Так, 3 маршрут ближайшие десять дней будет ездить по линии: Ст. ЦПКиО - ул.Луначарского - пр.Ленина - ст.ВИЗ - ул. Викулова - ул.Белореченская - ул. Радищева - ул. Куйбышева - ст. ЦПКиО. А 21-й маршрут по линии: Ст. ЦПКиО -ул. Куйбышева - ул. Радищева - ул. Белореченская - ул. Викулова - Кирова - пр. Ленина - ул.Луначарского - Ст. ЦПКиО.

Из-за перекрытия моста в центре города образовались пробки. Фото: Яндекс.Пробки

Из-за перекрытия моста в центре города образовались пробки. Фото: Яндекс.Пробки

Проехать по Макаровскому мосту не получится вплоть до 30 августа. И, вероятно, все это время в городе будут царить пробки. По крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из утра понедельника, когда заторы образовались на улице Стрелочников, на пересечении Карла Либкнехта с проспектом Ленина, а также на Маршала Жукова, на Антона Валека, открытом для движения транспорта участке улицы Вайнера и пересечении 8 Марта с проспектом Ленина.

Добавим, что вся реконструкция Макаровского моста будет проходить вплоть до 2019 года.

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