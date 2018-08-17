Людей раскидало: следователи Екатеринбурга разбираются в ДТП с Ниссаном, врезавшимся в остановку

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-17T14:49:26+03:00

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Утром на остановке рядом с Южным автовокзалом произошла авария. Красный Ниссан, за рулем которого сидела девушка, врезался в припаркованную впереди машину, а затем вдруг резко сдал назад и наехал на людей, стоявших на остановке. Людей разбросало в разные стороны. Но серьезней всего пострадал 78-летний пенсионер.

- Водитель "Ниссана" при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1940 года рождения, который находился на тротуаре, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Помощь медиков понадобилась пенсионеру и школьнику, стоявшим на остановке. Фото: Инцидент.Екатеринбург

С травмой головы пенсионера увезли в больницу. Обстоятельства аварии выясняются. По словам очевидцев, девушка, сидевшая за рулем иномарки, просто растерялась и случайно сдала назад. Позже к медикам за помощью обратился также 13-летний школьник. Сейчас к разбирательству подключился и Следственный комитет России. Его сотрудники организовали проверку.

- Доследственная проверка организована органами Следственного комитета в целях наиболее тщательного установления всех обстоятельств инцидента, в котором, по предварительным данным, пострадал, в том числе, несовершеннолетний подросток, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе проверки будут приняты меры к установлению и опросу как участников ДТП, так и очевидцев происшествия.

Также следователи будут выяснять, не пострадал ли еще кто-нибудь и насколько тяжелое состояние у 78-летнего пенсионера и 13-летнего школьника.