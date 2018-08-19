2018-08-19T21:23:52+03:00
Спорт

"Зенит" разгромил "Урал" со счетом 4:1

Команды встретились в Санкт-Петербурге
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: ФК "Урал"Фото: ФК "Урал"
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Футболисты «Урала» в Санкт-Петербурге встретились с «Зенитом»: игра была напряженной, но завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

С самого начала игры и уральцы, и питерцы начали игру бодро, так что уже в дебюте встречи было забито три гола.

Фрир: ФК "Урал"

Фрир: ФК "Урал"

- Полузащитник Юрий Бавин обыграл оппонента и с линии штрафной низом послал мяч в угол – 1-0, - рассказали в ФК "Урал". - Вскоре Владимир Ильин мог увеличить преимущество нашего коллектива. Нападающий прервал передачу голкипера «Зенита» и с выгодной позиции пробил мимо цели. Пропустив гол, хозяева поля большими силами пошли в атаку.

Уже на 12-й минуте Себастьян Дриусси головой сравнял счет – 1-1, а еще через три минуты оформил дубль. После этого уральцы отодвинули игру от своих ворот, и довольно долго удерживали мяч на расстоянии.Только на 78-й минуте "Зенит" смог воспользоваться свободным пространством на половине поля «шмелей»: легендарный Артем Дзюба забил третий гол. Четвертый мяч прилетел в ворота "Урала" со штрафного - от Леандро Паредеса. Так что матч завершился со счетом 4:1

Фото: ФК "Урал"

Фото: ФК "Урал"

К слову, молодежная команда «Урала» встретилась с молодежной "Зенита" и провела матч 4 тура молодежного первенства России на малой арене стадиона «Петровский». Питерцы, увы, разгромили и молодежку: со счетом 3:1.

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