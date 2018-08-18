Дмитрий Нагиев в Екатеринбурге: организаторы Дня города заплатили мне вялый гонорар

СЕГОДНЯ 19:10 2018-08-18T19:40:43+03:00

Популярный шоумен рассказал "Комсомолке", чем с ним расплатились и почему он не считает Сергея Исаева из "Уральских пельменей" за актера

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Вечером в Екатеринбурге одной из главных площадок стала сцена у Театра драмы - здесь проходит городской конкурс "Голоса и танцы Екатеринбурга". Мероприятие организовано уже во второй раз. И его бессменным ведущим вновь стал Дмитрий Нагиев. "Комсомолке" удалось пообщаться с популярным актером и шоуменом.

- Я в Екатеринбурге бываю чаще, чем ты на свежем воздухе, - сходу начинает Дмитрий, отвечая на вопрос о его визите. - Так сложилась моя жизнь - практически все мои родственники живут именно здесь. Еще тут много состоятельных людей, которые празднуют свадьбы, Дни рождения и меня зовут. И вот уже второй раз приезжаю на День города.

В прошлом году, кстати, звездный состав возглавил не только Дмитрий Нагиев, но и Валерий Меладзе с Полиной Гагариной. Они повторно в уральской столице не появились, в вот Дмитрия сюда, как магнитом тянет. Что сказать, публика любит секс-символа российской эстрады.

Вести праздник в Ден города Диму зовут уже второй разФото: Алексей БУЛАТОВ

- Должен сказать без лести - мне она вообще не свойственна - Екатеринбург расцветает намного быстрее, чем всё, что есть в нашей замечательной стране, - уверяет шоумен. - Здесь не только музыка со вкусом, но и архитектура современная, тоже со вкусом. И Екатеринбургу в День города я желаю то же самое, что и себе - чтобы в него, как и в меня, почаще вкладывались.

Правда, Дмитрий признается, что организаторы празднования Дня города в Екатеринбурге в него не особо и вкладываются.

- Если не брать в расчет тот вялый гонорар, который мне здесь платят в виде фруктов в вазочке в отеле, то я приезжаю сюда ради людей и команды, организующей праздник во главе с Серей Исаевой, - оговаривается Дмитрий и как ни в чем не бывало исправляется. - Его я не очень люблю как актера. Да я его даже не считаю за актера! Но он оказался удивительный организатор. Я привык тяп-на-ляп всё делать - за три дня почитал сценарий и готово, а он месяцами готовиться. Вот интересно - имеет ли он чего-нибудь с этого?

Секс-символ российского шоу-бизнеса во всей красеФото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Исаев же лишь смеется шуткам соведущего. И благодарит звезду за приятные слова о Екатеринбурге и его жителях, которых Дмитрий назвал открытыми, как нигде.

- Мне приятно, что Дима так высказывается в адрес екатеринбуржцев, - с улыбкой говорит Сергей Исаев. - Мы делаем такие проекты для вас, чтобы вы почувствовали - в этом городе для вас стараются. И Дима, несмотря на плотный график, каждый раз соглашается и тщательно готовится. Очень работоспособный!

Действительно, не так давно Дмитрий снялся в серьезной драматической кинокартине "Непрощенный", для которой похудел больше, чем на десять килограмов. Он постоянно учатвует в разных проектах и вот отыскал время для Екатеринбурга. Спасибо ему за это! Смотрим концерт с участием знаменитого артиста прямо сейчас на площади у Театра драмы и ждем скорого выступления Ёлки. Всё это увидите в трансляции от "Комсомолки".