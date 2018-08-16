В Екатеринбурге от газа отключат почти 800 домов

СЕГОДНЯ 17:14 2018-08-16T17:15:55+03:00

Без газа придется жить несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это необходимо для проведения работ на газопроводе

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Уральцам, которые живут в домах с газоснобжением, в ближайшие дни придется непросто. 20 августа 2018 года специалисты АО «Екатеринбурггаз» отключат от газа 776 домов. 15 из них - многоквартирные, а 761 - частный.

- Специалисты приступят к работам по техническому перевооружению газопровода диаметром 700 миллиметров в Чкаловском районе, -пояснили в пресс-службе "Екатеринбурггаза". - На объекте газового хозяйства будет ликвидирован устаревший газовый колодец, и установлен кран в подземном исполнении.

Новая запорная арматура упростит обслуживание газопровода для мастеров, а использование газа будет более безопасным.

- Больше не нужно будет спускаться в колодец, откачивать воду и предпринимать дополнительные меры для спасения газопровода от коррозии, - говорят специалисты.

Повторные пуски газа пройдут в период с 22 по 24 августа.