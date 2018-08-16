2018-08-16T17:15:55+03:00
Общество

В Екатеринбурге от газа отключат почти 800 домов

Это необходимо для проведения работ на газопроводе
Елена БЛАГИНИНА
Поделиться:
Без газа придется жить несколько днейБез газа придется жить несколько днейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральцам, которые живут в домах с газоснобжением, в ближайшие дни придется непросто. 20 августа 2018 года специалисты АО «Екатеринбурггаз» отключат от газа 776 домов. 15 из них - многоквартирные, а 761 - частный.

- Специалисты приступят к работам по техническому перевооружению газопровода диаметром 700 миллиметров в Чкаловском районе, -пояснили в пресс-службе "Екатеринбурггаза". - На объекте газового хозяйства будет ликвидирован устаревший газовый колодец, и установлен кран в подземном исполнении.

Новая запорная арматура упростит обслуживание газопровода для мастеров, а использование газа будет более безопасным.

- Больше не нужно будет спускаться в колодец, откачивать воду и предпринимать дополнительные меры для спасения газопровода от коррозии, - говорят специалисты.

Повторные пуски газа пройдут в период с 22 по 24 августа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
Сварщик из Новой Ляли поджег трактор начальника за увольнение
Фитнес-тренеру, которого обвинили в педофилии за то, что он посидел на одном диване с девочкой, продлили арест
Уралец, зарезавший двух человек в супермаркете Каменск-Уральского, начал признаваться в преступлении
Депутат Госдумы проверил отделы полиции в Нижнем Тагиле
Готовность 70%: подготовка Среднего Урала к отопительному сезону вышла на финишную прямую
В Екатеринбурге ищут жертв грабителя, отобравшего сумку у пенсионерки
Нижний Тагил приступил к реализации концессии в сфере переработки ТКО
Превратилась в кабриолет: в Екатеринбурге манипулятор снес крышу "четырнадцатой"
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту отравившихся в кафе школьников-гимнастов
Свердловские фермеры, терпящие колоссальные убытки, стали лидерами по производству молока
Сергей Безруков поздравил уральскую поэтессу с днем рождения
Правительство РФ подписало документ о расширении «Титановой долины»
На Среднем Урале за 33 миллиона рублей построят переходы через железную дорогу
Кредитный портфель ВТБ в Екатеринбурге вырос на 9 %
В Екатеринбурге ради музыкальных концертов на три дня закроют площадь 1905 года
60 000 свердловчан пьют грязную воду
Екатеринбург потратит 5 миллионов рублей на план реконструкции ДК на Эльмаше
Отдых с пользой: в День Екатеринбурга приставы расскажут горожанам об их долгах
На Урале для туристического кластера «Гора Белая» создадут собственную УК
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45 %
Выдал скандал с соседями: в Нижнем Тагиле задержали торговца наркотиками и оружием
В Екатеринбург приедет глава старообрядческой церкви России
Следователи нашли виновного в крушении товарного поезда на Урале
Генконсул США в Екатеринбурге посетил завод, одобренный Дональдом Трампом
В Нижнем Тагиле выпустят карту города на основе рассказов местных жителей
Дети от страха лезут на деревья: уральский поселок терроризирует стадо коров
На День города в центре Екатеринбурга установят 120 туалетов