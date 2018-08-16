2018-08-16T16:02:52+03:00
Экономика

Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 миллиардов рублей в сутки

Операции на рынках совершают 12 тысяч клиентов банка
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Ежедневный торговый оборот в рамках приложения «ВТБ Мои Инвестиции», запущенного в июне 2018 года, превысил 5 миллиардов рублей. Всего торговые операции на финансовых рынках с его помощью совершают более 12 тысяч клиентов, что является одним из лучших показателей на рынке.

Наибольшим интересом у пользователей, установивших приложение, пользуется новый сервис «Робоэдвайзор» и его опция ребалансировки портфеля. Рекомендации помогают клиенту самостоятельно сформировать портфель из наиболее подходящих для инвестирования активов. В случае отклонения показателей от рекомендуемых параметров клиент получает уведомление с рекомендациями сервиса ребалансировки портфеля.

- Количество пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» стремительно растет, по данному показателю мы вошли в число лидеров рынка всего за 2,5 месяца. С помощью нашего приложения тысячи розничных клиентов совершают операции на фондовом, валютном и срочном рынках, отслеживают изменения котировок инструментов и пользуются эксклюзивной профессиональной аналитикой, - комментирует Владимир Потапов, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — глава ВТБ Капитал Инвестиций.

ВТБ продолжает улучшать функционал приложения, в ближайших планах – добавление новых продуктов и повышение удобства его использования для клиентов с любым опытом инвестирования.

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