Билеты на электрички теперь можно купить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-16T15:52:41+03:00

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В официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» появилась функция покупки билетов на пригородные поезда нескольких перевозчиков. Услуга доступна в новой версии мобильного приложения для пассажиров АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Калининградская пригородная пассажирская компания».

- В приложении можно найти нужный пригородный поезд (пока услуга возможна только для поездов без указания мест) и купить на него билет, оплатив его банковской картой. Билет можно распечатать, либо предъявить контролеру с экрана телефона. Сервис работает в тестовом режиме (например, еще не реализована возможность покупки детских билетов), пользователи могут оставлять свои отзывы и предложения по улучшению его работы, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

В ближайшее время перечень перевозчиков планируется расширить за счет подключения продаж билетов на поезда АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», а впоследствии и других компаний.

Напомним, что согласно правилам перевозок пассажиров, купить билет на пригородный поезд можно за 10 суток до его отправления, возврату пригородные билеты не подлежат.

Также в обновленной версии приложения реализована возможность оформления проезда граждан в поездах дальнего следования по электронным талонам ФСС РФ, на экране маршрута поезда добавлена информация по фактическому движению, а также добавлен китайский язык.

Фото: скрин сайта СПК

Напомним, официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам» стало доступно в онлайн-магазинах приложений с 19 апреля 2017 года. Сегодня общее число установок приложения на всех мобильных платформах превышает 4 млн. Количество билетов, оформленных пользователями с его помощью за 7 месяцев 2018 года, составляет порядка 4,4 млн (11% от всех электронных продаж).

С помощью приложения «РЖД Пассажирам» можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, узнать расписание, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты.

Пользователям также доступно оформление электронного билета на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья (необходима предварительная регистрация в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД»). Среди других полезных опций: цены на ближайшие даты, навигация на вокзалах и часто задаваемые вопросы.