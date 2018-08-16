2018-08-16T15:39:56+03:00
Экономика

ВТБ провел более 3 тысяч сделок с помощью электронной регистрации ипотеки

На сумму в 11 миллиардов рублей
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С начала 2018 года клиенты ВТБ, приобретающие квартиры в новостройках, оформили с помощью электронной регистрации ипотеки порядка 3 тысяч сделок на общую сумму 11 миллиардов рублей. При этом срок оформления документов в Росреестре сократился до двух-трех рабочих дней.

Сервис позволяет клиенту ВТБ при покупке квартиры в строящемся доме зарегистрировать договор участия в долевом строительстве без посещения Росреестра. Все необходимые для этого документы формируются в офисе компании-застройщика и направляются в электронном виде в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. При этом для подписания документов клиенту предварительно выпускается квалифицированная электронно-цифровая подпись.

ВТБ пилотировал возможность электронной регистрации ипотечных сделок во втором полугодии 2017 года На данный момент воспользоваться преимуществами цифровой технологии могут клиенты в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО, Рязанской, Ростовской, Ярославской, Новосибирской, Ульяновской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Башкортостан и Татарстан. До конца текущего года банк планирует тиражирование технологии еще на 28 регионов России.

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