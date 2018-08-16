Легкость походки, свобода движения

СЕГОДНЯ 15:17 2018-08-16T15:19:11+03:00

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Клиника «Доктор Плюс» успешно работает в Екатеринбурге уже больше 10 лет. Многопрофильная структура клиники позволяет помогать пациентам с различными проблемами, среди которых одно из наиболее востребованных – травматология и ортопедия.

По словам главного врача медицинского центра Марины Терещук, распространенность ортопедической патологии в мире растет. Во-первых, потому, что население стареет - люди старше 60 лет, как правило, знакомы с болью в суставах, ограничением их подвижности, ощущением скованности. Кроме того, подвержены подобным проблемам и те, кто профессионально занимается спортом, и те, кто ведет активный образ жизни. Чрезмерные спортивные нагрузки способны травмировать и привести к хроническим болям в плечевых, коленных, тазобедренных, голеностопных суставах. Кроме того, присутствует актуальность бытовых травм, приводящих к ограничению движений и боли различной степени выраженности. В связи с этим многие нуждаются в оптимальной диагностике, квалифицированной консультации, хирургическом лечении с минимальным вмешательством и лучшим исходом.

Фото: предоставлено клиникой

Клиника «Доктор Плюс» обладает уникальным оборудованием для проведения хирургического вмешательства методом артроскопии. Сегодня артроскопические операции в клинике «Доктор Плюс» проводятся практически на всех крупных суставах – коленном, плечевом, голеностопном, локтевом. Современные хирургические технологии позволяют максимально снизить социальную дезадаптацию пациента. Минимально травматичное вмешательство сокращает сроки нетрудоспособности и ускоряет возвращение к повседневной активности.

Лобанов Эдуард Витальевич, врач ортопед-травматолог высшей категории: Современные артроскопические операции позволяют решить вопросы адекватной диагностики и лечения в оптимально короткие сроки проведения самого вмешательства и длительности периода реабилитации. При этом ограничения в движении пациента также незначительны и кратковременны. А это значит, что привычное ежедневное рассписание жизни практически не меняется.

Риск осложнений после артроскопии минимальный – не превышает 0,3-1%. Нередко проблемы связаны с несоблюдением послеоперационной дисциплины. Мы даем рекомендации, объясняем, что, несмотря на локальный доступ объем операции большой – сверлятся кости, что-то подламывается, вставляются импланты, но бывает, люди расслабляются, разрезов-то нет. И на первой перевязке удивляются – а что перевязывать?

Применение артроскопа создает впечатление, что мы берем только легкие травмы: человека прооперировали, а он на следующий день сам ушел, или даже уехал за рулем автомобиля. На самом деле операции проводятся пациентам с такими же поражениями, как и прежде, однако оборудование позволяет больному чувствовать себя значительно комфортнее.

Фото: предоставлено клиникой

Современное артроскопическое оборудование в комплексе с большим опытом квалифицированного врача способно каждый раз приводить к успешному результату.

По сути, артроскопическая операция решает три задачи. Первая – это самая точная диагностика. Пациент приходит с предварительным предоперационным обследованием, включающим осмотр, жалобы, рентгенографию, компьютерную и магнито-резонансную томографию. Вся эта информация имеет процент достоверности не более 70, видны признаки патологии. Однако опыт врача позволяет добавить недостающую информацию, чтобы разработать план операции. С помощью наглядной видео картинки, полученной через артроскоп, доктор лишь подтверждает диагноз. Достоверность диагностики вырастает до 99%.

Вторая задача – лечебная. Все, что нашли, артроскопически обязаны вылечить – восстановить, убрать, подстроить. Во время операции зачастую с пациентом идет диалог, он наблюдает за процессом. А врач объясняет, что происходит.

И третья задача – прогноз. То есть по итогам найденного и сделанного выстраивается программа реабилитации.

Каждая артроскопическая операция имеет свой спектр показаний и противопоказаний. Доктор Э.В. Лобанов давно вывел формулу показаний к артроскопической операции: боль в суставе, связанная с движением, отсутствие результата консервативного лечения в течение трех недель и более. Впрочем, решение делать или не делать операцию принимает сам пациент. Принятое решение о радикальном лечении позволит изменить качество жизни, отношение к себе, расширить собственные возможности, не ограничивать себя.

Фото: предоставлено клиникой

Например, удаление «шишек» и, как следствие загнутых пальцев, на стопах, которые чаще всего появляются у женщин из-за различных форм плоскостопия, с этим можно жить, а можно жить удобно и красиво.

Первую подобную операцию Эдуард Лобанов провел самостоятельно ещё в 1991 году. А в 2010 году, побывав на двухнедельной стажировке на рабочем месте у председателя хирургического общества по голеностопным суставам Германии, ежедневно участвуя в 7-8 операциях на стопах и голеностопных суставах, понял «математику» стоп – как правильно спланировать операцию, выбрать технологию и порядок действий. И с тех пор дело пошло без промахов – маленький разрез, 1-2 операционных часа и после операции пациенты не нуждаются в иммобилизирующих повязках, не пользуются средствами дополнительной опоры. Вечером начинают ходить, даже если прооперированы сразу обе стопы. На третий день после операции выписка. Срок нетрудоспособности от 1 до 2 месяцев. А ведь эта область ортопедии имеет очень высокий риск рецидивов, неудовлетворенность пациентов от результатов операции. Однако последние 7-8 лет пациенты Лобанова приводят своих знакомых, к нему приходят оперироваться и коллеги-хирурги.

Желание пациента иметь ясный диагноз и прогноз вполне обоснованно. Врачи клиники «Доктор Плюс» предлагают каждому решить эти вопросы очень квалифицированно.