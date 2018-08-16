На СвЖД началась подготовка к строительству трех современных одноуровневых пешеходных переходов через пути

СЕГОДНЯ 11:37 2018-08-16T11:38:34+03:00

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В 2018 году на Свердловской железной дороге за счет инвестиционной программы по предупреждению травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры будет построено три современных одноуровневых пешеходных перехода через пути. На эти цели направлено свыше 33 миллиона рублей. Сейчас началась подготовка площадок для строительства.

Два пешеходных перехода появятся в черте Екатеринбурга: на перегоне Лечебный – Компрессорный (в районе улиц Хвойная и Сибирский тракт) и на перегоне Уктус – Керамик (на границе микрорайонов Елизавет и Вторчермет). Еще один – на станции Талица. По проекту они будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, освещением. Рядом будут обустроены накопительные площадки с направляющим ограждением, установлены знаки безопасности.

- СвЖД планомерно реализует комплекс мер по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактике происшествий, в результате которых возможно причинение вреда жизни или здоровью граждан. Так, по инвестиционной программе ОАО «РЖД» в 2016 году были построены одноуровневые пешеходные переходы со звуковой и световой сигнализацией на перегоне Шарташ – Аппаратная (вблизи ТРЦ «КомсоМолл» в Екатеринбурге) и на станции Старатель (в черте Нижнего Тагила). В 2017 году четыре безопасных пешеходных перехода были обустроены на участках с интенсивным движением поездов в Пермском регионе, один – на перегоне Разъезд 229 км – Кунара в Екатеринбургском регионе СвЖД, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

Переходы появятся возле мест скопления людейФото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно проводится ремонт и обновление пешеходных переходов, замена настилов, систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубка кустарника в местах плохой видимости, установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности. Одновременно с техническими мероприятиями по повышению безопасности инфраструктуры сотрудники СвЖД проводят профилактические акции, направленные на формирование у взрослых и детей культуры поведения на объектах железной дороги; совместно с транспортной полицией участвуют в рейдах по пресечению нарушений, посещают учебные заведения с разъяснительными лекциями и беседами, раздают памятки.