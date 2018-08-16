2018-08-16T10:17:45+03:00
Происшествия

Близкие семьи погибшего на Урале шахтера: «Руководство шахты побоялось рассказать жене о трагедии»

Первыми о ЧП на шахте под Краснотурьинском узнали друзья мужчины
Олег Галимов
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У Андрея осталась жена и две дочки. Фото: из личного архива героя публикацииУ Андрея осталась жена и две дочки. Фото: из личного архива героя публикации
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Накануне вечером на шахте «Северопесчанская» в 10 километрах от Краснотурьинска, произошло обрушение. В результате ЧП под завалами оказались двое рабочих, один из них – 34-летний Андрей Ф…. погиб на месте.

Андрей был примерным семьянином. Фото: из личного архива героя публикации

Андрей был примерным семьянином. Фото: из личного архива героя публикации

У шахтера осталась жена и две дочки, старшая в этом году пойдет в первый класс.

- Андрей был замечательным и веселым человеком, примерным семьянином. Мы давно знакомы. В нашей общей компании все мужчины работают на шахте. Там же все на удачу, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшего Ирина.

По словам знакомой семьи, Андрей не жаловался на свою работу. Фото: из личного архива героя пуьбликации

По словам знакомой семьи, Андрей не жаловался на свою работу. Фото: из личного архива героя пуьбликации

По словам женщины, коллега Андрея отделался переломом ключицы. Сейчас он находится в больнице.

- Первыми о трагедии узнали друзья. Руководство шахты побоялись напрямую сообщать жене Андрея. Начальники попросили друзей рассказать Евгении о смерти мужа. Мы были в шоке! – возмущается Ирина.

Нам также удалось дозвониться до жены Андрея Евгении, но она не смогла разговаривать о супруге.

В причинах трагедии сейчас разбираются Следственный комитет и прокуратура.

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